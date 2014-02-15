Євромайданівці почали процедуру звільнення КМДА

Про це УНІАН повідомив один із представників керівництва Євромайдану, політолог Ігор Жданов.

«Ми вже розпочали процес звільнення КМДА,- сказав він, зауваживши, що «наразі у будівлі столичної мерії відбуваються відповідні заходи і як очікується до завтрашнього дня будівля столичної мерії буде звільнена». Відповідаючи на запитання чи можуть бути якісь провокації зі сторони інших сил Майдану залишитись або знову увійти до КМДА, Жданов зазначив, що «для унеможливлення таких дій навколо КМДА виставлено відповідні блокпости». Також за словами Жданова, всі люди які знаходилися у столичній мерії від сьогодні будуть переміщені до Будинку профспілок, Жовтневого палацу та Українського дому.

Читайте такожУ Свободі заявили, що не збираються залишати КМДАРазом з тим Жданов запевнив, що процес передачі будинку від мітингувальників до працівників КМДА відбуватиметься у присутності представників ЄС в Україні.