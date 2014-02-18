Близько 2 тис. членів Самооборони вишикувались у Маріїнському парку

У Києві близько 2000 членів Самооборони Майдану увійшли до Маріїнського парку і вишикувались колоною від Будинку офіцерів до будівлі Міністерства охорони здоров'я вздовж кордонів внутрішніх військ, які відділяють їх від прихильників Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі обидві сторони будь-яких активних дій не вчиняють.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції наголошують на тому, що Верховна Рада у вівторок, 18 лютого, першочергово повинна розглянути питання проведення конституційної реформи.

Однак, фракція Партії регіонів наполягає на створенні в парламенті спеціальної комісії або робочої групи з підготовки змін до Конституції або нової Конституції.

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Сьогодні, 18 лютого, кількатисячна колона активістів Майдану вирушила до Верховної Ради.

Тим часом, підходи до Верховної Ради заблоковані сьогодні зранку посиленими загонами бійців спецпризначення.

У безпосередній близькості до будівлі парламенту розташувалося містечко прихильників влади. Зараз у Маріїнському парку триває провладний мітинг.