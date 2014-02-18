Рибак перебуває у своєму кабінеті і нормально себе почуває - Царьов

Це витікає з фотографії, опубликованій на сторінці Facebook народним депутатом від Партії регіонів Олегом Царьовим.

«Богословська вкотре сказала неправду. Вона сказала, що спікер В.Рибак поїхав на швидкій з ВР. Ми з Володимиром Васильовичем у нього в кабінеті», - підписав Царьов фотографію, де вони удвох стоять посеред кабінету спікера і посміхаються.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на народного депутата України Давида Жванію, Рибаку викликали швидку медичну допомогу. За словами Жванії, є підозра на гіпертонічний криз.