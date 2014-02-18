У Януковича звинуватили опозицію у розв’язуванні бійні на вулицях Києва

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Лукаш наголосила, що учасники робочої групи з урегулювання політичної кризи в Україні констатують порушення з боку лідерів опозиції досягнутих домовленостей під час переговорів.

«Протест, який ще вчора анонсувався опозицією як мирна акція, сьогодні розпочався відкритим озброєним протистоянням екстремістів. Опозиція проігнорувала заклики Президента України Віктора Януковича та лідерів Європейського Союзу, США та Росії до мирного врегулювання конфлікту», - зазначила вона.

«Сьогодні лідери опозиції персонально відповідальні за новий етап загострення протистоянь. Їхні дії поставили під загрозу громадський мир та майбутнє України», - наголосила Лукаш.

Міністр юстиції підкреслила, що робоча група з урегулювання політичної кризи в Україні звертається з вимогою припинити ескалацію конфлікту та озброєне протистояння і закликає негайно сісти за стіл переговорів.