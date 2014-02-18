В МВС заявляють про смерть міліціонера внаслідок вогнепального поранення
18:04, 18 лютого 2014Політика
0 0
Міліція заявляє про загибель правоохоронця під час масових сутичок у Києві
Міліціонер загинув внаслідок вогнепального поранення / Reuters
Як повідомляє УЗГ МВС України, причиною смерті міліціонера, за попередньою інформацією, стало вогнепальне поранення в шию.
До столичної міліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги однієї з міських лікарень. Медики повідомили, що під час доправлення одного із працівників органів внутрішніх справ до медичного закладу той помер у кареті «швидкої».
Читайте такожПовз ВР пронесли тіло мітингувальника без голови - ЗМІНа місце події виїхала слідчо-оперативна група столичної міліції, яка має з’ясувати всі обставини цього інциденту.
фото facebook.com
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter