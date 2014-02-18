В МВС заявляють про смерть міліціонера внаслідок вогнепального поранення

Як повідомляє УЗГ МВС України, причиною смерті міліціонера, за попередньою інформацією, стало вогнепальне поранення в шию.

До столичної міліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги однієї з міських лікарень. Медики повідомили, що під час доправлення одного із працівників органів внутрішніх справ до медичного закладу той помер у кареті «швидкої».

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