МВС оголосило мобілізацію міліції біля барикад Майдану - ЗМІ

ЗМІ повідомляють про стягування сил правоохоронців до Майдану.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело у МВС, сьогодні до столичних РВВС надійшов наказ збирати всі вільні резерви біля барикад Майдану на 18.00 у зв'язку з можливою зачисткою центру Києва від протестувальників.

За даними джерела, кожен райвідділ може надати 200-300 співробітників, таким чином, загальна кількість силовиків може дійти до 2-3 тис. осіб. При цьому київські міліціонери у рамках підготовки до вечірніх подій вже отримали бойову зброю.

Журналісти з різних видань також пишуть на своїх сторінках у Facebook про підготовку силовиків.

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Так Hromadske.TV повідомляє, що зі станції метро «Дарниця» на станцію «Хрещатик» відправили цілий потяг із силовиками. Інші пишуть про те, що по вулиці Інститутській до мосту підвели два водомети.

Як відомо, раніше голова СБУ Олександр Якименко та керівник МВС Віталій Захарченко закликали негайно припинити збройне протистояння в центрі Києва і повернутися за стіл переговорів. Якщо за дві години безлад не припиниться, СБУ та МВС "змушені будуть вдатися до жорстких дій.