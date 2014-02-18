СБУ та МВС погрожують навести порядок, якщо опозиція не заспокоїть своїх людей

Глави СБУ та МВС закликають лідерів опозиції негайно заспокоїти протестуючих, припинити збройне протистояння і повернутися за стіл переговорів.

Як повідомляє сайт СБУ, про це йдеться в спільній заяві голови СБУ Олександра Якименка та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

«Ми закликаємо лідерів опозиції негайно заспокоїти протестуючих, припинити збройне протистояння і повернутися за стіл переговорів»,- йдеться в заяві.

«Екстремісти з опозиції перейшли межу – вони вбивають на вулицях столиці України ні в чому невинних людей, знущаються над жінками, палять і підривають будинки та автомобілі. У центрі Києва розпочинається хаос. При цьому лідери опозиції по телефону здійснюють режисуру цих злочинів. Їхня мета одна – навіть ціною людської крові дістатися до владних крісел», - заявляють автори заяви.

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Якименко та Захарченко зазначають, що не можуть допустити подальшого нагнітання конфлікту. Вони зазначають, що пересічні громадяни звертаються до влади із закликами навести порядок, повернути стабільність і мир в Україну.

«Застерігаємо гарячі безвідповідальні голови опозиції – у влади є сили, щоб навести порядок. І ми, якщо буде продовжуватися безлад, будемо змушені вдатися до жорстких дій. Треба дати режисерам безпорядку рівно годину часу. У разі, якщо о 18.00 безчинства не припиняться, ми будемо зобов’язані навести порядок всіма засобами, передбаченими законом», - зазначається в заяві.