Глава УГКЦ закликає припинити кровопролиття, церкви битимуть у всі дзвони

Відповідна заява розміщена на сайті Української греко-католицької церкви.

«З великою прикрістю стверджую, що заклики церков про недопущення кровопролиття і мирне врегулювання конфлікту не було почуто. В імені Божому засуджую насилля, безоглядність і нехтування людськими правами та волею народу. Наголошую на тому, що той, хто має владу, несе всю повноту відповідальності за те, що відбувається в країні. Звертаюся до всіх: негайно зупиніть кровопролиття. Закликаю всіх дітей Церкви до посту, молитви та солідарності з постраждалими. У цю мить, коли над Україною нависло лихо братовбивства, нехай у всіх храмах УГКЦ дзвонять дзвони», - закликав глава УГКЦ.

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