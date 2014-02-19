У Києві більше тисячі поранених - Богомолець

У прямому ефірі “5 каналу” вона розповіла, що всі київські лікарні переповнені. «У кожній лікарні більше сотні госпіталізованих, рахунок вже іде на тисячі», - сказала вона.

Читайте такожУ лікарнях Києва черги в операційних: в активістів кульові рани, вибиті очі, декому ампутують кінцівки

За словами Богомолець, лікарні відпускають легкопоранених через брак місць.

Також вона розповіла, що офіційно на 19.00 вівторка, 18 лютого, в моргах перебуває сім тіл. Але вона прогнозує, що зараз ця цифра збільшилась.