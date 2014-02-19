Мітингувальники не допускають пожежних для гасіння пожежі в Будинку профспілок

Як повідомили у столичному управлінні ДСНС, пожежа виникла на кількох поверхах, зокрема на останньому, де перебувають люди, які не можуть покинути приміщення.

Також пожежа виникла на 2 поверсі, де зазвичай розташовувався прес-центр штабу народного спротиву.