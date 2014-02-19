Турчинов повідомляє, що в нього потрапив осколок і загрози життю немає

Про це він написав у своєму Twitter.

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”Зі мною все добре, осколком посікло обличчя. Бої перемістилися настільки близько, що осколки почали долітати до сцени. Тримаємося”, - написав він.