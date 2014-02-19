Турчинов повідомляє, що в нього потрапив осколок і загрози життю немає
01:04, 19 лютого 2014Політика
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Заступник фракції «Батьківщина» Олександр Турчинов заявляє, що в нього потрапив осколок загрози його життю немає.
Олександр Турчинов
Про це він написав у своєму Twitter.
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”Зі мною все добре, осколком посікло обличчя. Бої перемістилися настільки близько, що осколки почали долітати до сцени. Тримаємося”, - написав він.
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