Турчинов повідомляє, що в нього потрапив осколок і загрози життю немає

01:04, 19 лютого 2014
Політика
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Заступник фракції «Батьківщина» Олександр Турчинов заявляє, що в нього потрапив осколок загрози його життю немає.

Александр Турчинов

Про це він написав у своєму Twitter.

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”Зі мною все добре, осколком посікло обличчя. Бої перемістилися настільки близько, що осколки почали долітати до сцени. Тримаємося”, - написав він.

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