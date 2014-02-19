Тернопіль охопили масові протести: протестувальники підпалили райвідділ міліції

У приміщенні вибили вікна, туди летят коктейлі Молотова, повідомляє місцеве видання Доба.

Тим часом, люди активно розбирають бруківку. Окрім цього перевернуті і машини правоохоронців. З автівок знімають шини і кидають у вогонь, пише Українська правда.

Спочатку пожежників не пускали до місця подї, проте зараз за словами очевидців, полум’я уже досягло другого поверху.

Читайте такожУ Львові протестуючі захопили прокуратуру, військовий арсенал та будівлю УМВС (фото)

Тому було вирішено пропустити рятувальників, аби ті загасили полум'я.

Як пишуть тернопольські ЗМІ, міліціонерів, котрих виводили із будівлі, примушували ставати на коліна.

Також сутички тривали біля ОДА.

Водночас, свободівець Олександр Аронець на свой сторінці в Facebook повідомляє, що мітингувальники у Тернополі зайняли прокуратуру і палять "всі справи проти українських героїв".