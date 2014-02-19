Українських спортсменів закликали припинити виступи на Олімпіаді в Сочі

«У зв’язку з драматичними подіями в Україні та кровопролиттям на вулицях Києва, закликаємо українських олімпійців припинити свою участь у зимових Олімпійських іграх у Сочі на знак солідарності з народом України, поділяючи жалобу за загиблими», – йдеться у заяві руху.

Олімпіада у Сочі триватиме до 23 лютого.

Джерело: Радіо Свобода