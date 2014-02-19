Українських спортсменів закликали припинити виступи на Олімпіаді в Сочі
04:16, 19 лютого 2014Політика
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Рух «Ми – європейці» закликає членів олімпійської збірної України припинити виступи на Олімпійських іграх, що тривають у Сочі.
Українських спортсменів закликали припинити виступи на Олімпіаді в Сочі / Reuters
«У зв’язку з драматичними подіями в Україні та кровопролиттям на вулицях Києва, закликаємо українських олімпійців припинити свою участь у зимових Олімпійських іграх у Сочі на знак солідарності з народом України, поділяючи жалобу за загиблими», – йдеться у заяві руху.
Олімпіада у Сочі триватиме до 23 лютого.
Джерело: Радіо Свобода
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