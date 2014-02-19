У Херсоні невідомі намагалися спалити офіс «Свободи» і «Батьківщини»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Херсонській області, орієнтовно о 4:25 в Херсоні на проспекті Текстильників (Дніпровський район), невідомі намагалися підпалити офіс обласної організації політичної партії ВО «Свобода» (буд. № 10, 1 під`їзд). Зокрема, під двері офісу поклали автомобільну покришку і підпалили.

Площа загоряння становила до 0,5 кв. м.

Вогнем пошкоджено фарбу на металевих вхідних дверях офісу, а також вивіску. Сам офіс не постраждав.

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Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина», також була здійснена спроба підпалу їхнього офісу.

«Вранці (19 лютого - УНІАН) мешканці житлових будинків на вулиці Соборній № 6 і 8 виявили у дворі своїх будинків залишки, як мінімум, трьох ”коктейлів Молотова”, зроблених з пивних пляшок. Один з них вигорів на автостоянці, безпосередньо під офісом «Батьківщини», ще два, ймовірно, розбилися об балконні грати партійного офісу, бо осколки є і під офісом, і на його балконі. На місці працюють правоохоронці”, - йдеться в повідомленні.

Міліція поки що не коментує цю інформацію.