У Луцьку штурмують обласне Управління МВС

Мобільний зв’язок у центрі міста відключений.

В Луцьку почали штурм обласного Управління МВС. Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники, зайнявши приміщення Волинської ОДА, пішли штурмувати обласне управління МВС. Читайте такожУ Луцьку на віче вимагали закриття справ проти євромайданівців та звільнення Тимошенко Мітингувальники почали розбирати бруківку на зупинці громадського транспорту і кидати її в приміщення обласної міліції. Міліція у відповідь кидає газові гранати. Мобільний зв’язок у центрі міста відключений.

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