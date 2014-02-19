В ОБСЄ закликають українську владу не нападати на журналістів

Таку заяву вона зробила після того, як невідомі минулої ночі застрелили журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія, повідомляє Радіо Свобода.

«Немає виправдання тому, щоб не діяти негайно. Повторюю свій заклик до влади: утриматися від нападів на представників ЗМІ і гарантувати безпеку журналістів. Здоровий глузд і совість мають домінувати. Медіа – не терористи і не винні в нинішній кризі», – наголосила Міятович, яку цитує сайт ОБСЄ.

За словами Міятович, «загибель Веремія є найгіршим актом насильства проти журналістів від початку протестів у грудні».

Читайте також19 з 25 загиблих на Майдані померли від вогнепальних поранень - КМДАЗа повідомленням, в ОБСЄ знають про 27 журналістів, які зазнали нападів вчора. Таким чином, загалом від початку протистояння постраждали 165 працівників ЗМІ, кажуть в представництві ОБСЄ з питань свободи слова.

Радник з офісу Міятович зараз перебуває в Києві. Представник ОБСЄ з питань свободи слова найближчим часом планує приїхати в Україну.

Журналіст газети «Вести» В’ячеслав Веремій помер сьогодні вночі внаслідок вогнепального поранення. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.