«Тітушки» разгромили "швидкі", які вчора вивозили поранених з Майдану - депутат

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Депутат зазначає, що щойно повернулася з ”Київмедавтотрансу”, який має на балансі 690 автомобілів швидкої допомоги, щодня по місту чергують близько 250.

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«Машинами швидкої допомоги вчора і сьогодні вночі доставлялися поранені в лікарні міста! Вночі близько 50 «тітушок» під прикриттям 20 міліціонерів розгромили майже всі машини швидкої допомоги, порізані колеса, виламані двері, швидкі не придатні для подальшого використання! Є відеозапис, який чітко фіксує злочин», - написала Лабунська.

За її даними, керівництво ”Київмедавтотрансу” вранці було звільнене за надання допомоги постраждалим, зараз там працює СБУ «з метою приховати злочин влади! Прошу журналістів під`їхати за адресою Куренівська, 16-В».

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«Поводили по поверхах, де самі захотіли, побачили від сили 50 машин! У тому числі і машину швидкої допомоги, яку на Грушевського вчора розбили «тітушки», з порізаними шинами! Після 10 хвилин спілкування головний інженер дуже заспішив на нараду, випровадивши нас за територію підприємства! З працівниками нам поспілкуватися не дали, та й люди самі від нас шарахалися! Територія дуже велика, нас далі не пустили. Люди, яким нічого приховувати, так себе не поводять, і людині, яка мені телефонувала, немає сенсу вигадувати! Буду розбиратися далі! Одне можу сказати з упевненістю, що все таємне колись стає явним!», - написала Лабунська.