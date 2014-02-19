Кияни масово здають кров для поранених активістів

Міський центр крові не вміщає усіх, хто хоче стати донором, повідомляє 5 канал.

Небайдужі кияни стоять у довжелезних чергах по дві-три години. І продовжують підходити. За сьогодні там зареєстрували уже більше трьохсот сімдесяти донорів. У звичайний день таких у середньому п'ятдесят.

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Як повідомляє кореспондент 5 каналу, до центру крові приходять навіть неповнолітні і старенькі.

"Люди, ви неймовірні. Ще з одного пункту прийому крові повідомляють: на вулицi Берлінського 12 прийом кровi завершено, розвернули назад всю чергу, кажуть, кровi достатньо, нема де зберiгати. Як мiнiмум до понедiлка", - пишуть на своїй сторінці у Facebook учасники спільноти Євромайдан SOS.

Фотогалерея "Кров для Майдану"

Раніше спільнота Євромайдан SOS на своїй сторінці у Facebook попросила здавати кров для потерпілих. Для охочих це зробити оприлюднили список з адресами.

1) Дорожна станція переливання крові Південно-Західної дороги (вул. Миколи Пимоненко, 8; тел. (044) 465-43-61);

2) Пункт переливання крові ЦРЛ, Областна станція переливання крові (вул. Багговутівська, 1; тел. (044) 213-10-56);

3) Міська станція переливання крові (вул. Берлинского, 12);

4) Лікарня швидкої медичної допомоги (вул. Братиславська, 3).

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