Мітингувальники почали штурм Полтавської ОДА: люди б'ють вікна та кидають "коктейлі Молотова"

20:25, 19 лютого 2014
Політика
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У Полтаві прихильники Євромайдану почали штурм облдержадміністрації.

В Полтаве штурмуют ОГА / poltava.pl.ua

Як передає кореспондент УНІАН, після погрому і підпалів центрального офісу Полтавської обласної організації Партії регіонів мітингувальники прийшли до облдержадміністрації і почали бити вікна і штурмувати адмінбудівлю Полтавської ОДА.

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У хід пішли коктейлі Молотова і потужні петарди. Вікна вхідних дверей розбито. Міліція почала розганяти людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері прихильники Майдану пікетували облдержадміністрацію, обласне управління міліції, а потім прийшли до офісу облорганізації Партії регіонів. Мітингувальники вибили вікна і двері в офісі, а потім винесли частину оргтехніки, калорифери і підпалили офіс. Представників партії в офісі на момент його захоплення і підпалу не було.

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