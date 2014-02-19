Мітингувальники обстріляли під час сутичок спецтехніку МВС з вогнепальної зброї – міліція



Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в МВС, про такі дані свідчать дослідження та огляд експертами, зокрема автомобілів, що містять в собі водометні пристрої.

Зокрема, як зазначили в МВС, в ці автомобілі було влучено майже десяток пострілів з різних видів вогнепальної зброї, у тому числі зі знарядження кулями «блонда».

Як зазначили в МВС, найбільше «невідомі стрільці» робили постріли по кабіні водія. У міліції провели паралель, що пробитий кулями захист спецавтомобілів дещо співпадає з набоями, які були використані невідомими особами 22 січня на вулиці Грушевського, внаслідок чого загинув активіст Роман Сеник.