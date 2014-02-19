Мітингувальники знову захопили Мінагрополітики
Активісти Євромайдану знову захопили будівлю Міністерства агарної політики і продовольства України на вулиці Хрещатик у Києві.
Про це УНІАН повідомив один із співробітників міністерства.
«Так, нас знову захопили», - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що будівлю було захоплено після семи годин вечора. Про те, в якому режимі Мінагропрод буде працювати завтра, ще не відомо.
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Як повідомляв УНІАН , 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора вівторка і досі «Беркут» штурмує Майдан.
Повідомляють про десятки загиблих і більше тисячі поранених.
До цього будівлю Мінагропроду було захоплено в ніч з 23 на 24 січня активістами руху «Спільна справа», які організували там «Штаб національної гвардії».
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29 січня, в результаті переговорів між «Спільною справою» та представниками Євромайдану, приміщення міністерства було звільнено.