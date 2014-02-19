Протестувальники в Полтаві поставили міліції ультиматум

Як передає кореспондент УНІАН, голова Полтавської обласної організації ВО «Свобода» Роман Чабаносвький і активіст Олександр Коба пішли на переговори з начальником полтавської міської міліції Віталієм Ємцем.

Читайте такожУ Полтаві міліція відтіснила мітингувальників від ОДА, люди готуються до нової атаки

Керівнику міліції Полтави запропонували два варіанти - або впустити людей в приміщення, або дати можливість закласти двері зовні так, щоб блокувати роботу адміністрації.

Кілька людей з числа мітингувальників пішли на переговори з начальником УМВС у Полтавській області Едуардом Федосовим.

Очікується, що керівництво УМВС прибуде до ОДА.

Поки опозиціонери закликають своїх прихильників не йти в атаку.

Читайте такожМітингувальники почали штурм Полтавської ОДА: люди бють вікна та кидають коктейлі Молотова

Як повідомляв УНІАН, в Полтаві після погрому і підпалу центрального офісу Полтавської обласної організації Партії регіонів мітингувальники прийшли до облдержадміністрації і почали бити вікна і штурмувати адмінбудівлю, кидаючи коктейлі Молотова і петарди. З ОДА вийшли близько 200 правоохоронців у шоломах і з щитами і світло-шумовими гранатам відтіснили протестувальників з площі біля ОДА.

Мітингувальники відступили, але звідусіль несуть ”коктейлі Молотова” і каміння, а також розбирають бордюр.