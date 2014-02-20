США вводять візові санкції щодо українських чиновників

З такою заявою у середу ввечері, 19 лютого, виступив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

У тому випадку, якщо візові санкції не зможуть зупинити насильство, то США готові разом з Євросоюзом вжити інших заходів, спрямованих на нормалізацію ситуації в Україні, заявив співрозмовник агентства, не уточнивши, про які саме заходи йдеться. Поіменний список осіб, які потрапили під дію американських санкцій, зовнішньополітичне відомство США поки що не поширило.

З моменту початку протистояння в Україні, яке триває з листопада 2013 року, влада США неодноразово попереджала про намір ввести санкції проти відповідальних за застосування насильства. При цьому раніше джерела в Держдепартаменті США повідомляли, що під дію санкцій можуть потрапити як представники влади, так і опозиціонери, якщо саме їх визнають винними в ескалації насильства.

Також увечері 19 лютого президент США Барак Обама виступив зі зверненням, в якому попередив владу України про наслідки продовження насильства в країні. Звернення Обами опублікував на своїй сторінці в Facebook американський посол в Росії Майкл Макфол.

Обама, зокрема, заявив, що США категорично засуджують насильство в Україні. Президент США також застеріг армію України від втручання в питання, які повинні вирішуватися цивільними особами». За словами президента, уряд України відповідає за те, щоб поводитися з мирними протестами належним чином і забезпечувати їм право на вільне вираження своїх інтересів без ризику піддатися репресіям.

У вівторок, 18 лютого, в Києві відбулися запеклі сутички між протестувальниками та співробітниками правоохоронних органів. Жертвами заворушень, за офіційними даними, стали 26 осіб, у тому числі 10 співробітників міліції. Не менше 800 осіб отримали поранення.

В ніч на 20 лютого відбулися переговори між лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Кличком та Олегом Тягнибоком і президентом України Віктором Януковичем у ході яких, як повідомляється, вдалося домовитися про перемир'я і початок переговорного процесу для стабілізації ситуації в країні».