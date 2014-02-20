Обама і Меркель домовилися про узгоджені дії в справі України

22:47, 20 лютого 2014
Політика
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Президент США Барак Обама обговорив сьогодні по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію в Україні. 

Барак Обама / REUTERS

Політики домовились про узгоджені дії для вирішення кризи в цій країні. 

Про це УНІАН повідомила прес-служба Білого дому.

”Вони домовились, що критично важливо, аби США, Німеччина та Євросоюз найближчими днями залишалися у близькому контакті в справі подальших кроків задля припинення насилля та політичного вирішення (кризи в Україні), що відповідає найкращим інтересам українського народу”, - йдеться в повідомлені.

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