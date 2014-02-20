Обама і Меркель домовилися про узгоджені дії в справі України

Політики домовились про узгоджені дії для вирішення кризи в цій країні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Білого дому.

”Вони домовились, що критично важливо, аби США, Німеччина та Євросоюз найближчими днями залишалися у близькому контакті в справі подальших кроків задля припинення насилля та політичного вирішення (кризи в Україні), що відповідає найкращим інтересам українського народу”, - йдеться в повідомлені.