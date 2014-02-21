В центрі Житомира зносять пам'ятник Леніну (онлайн-трансляція)
00:37, 21 лютого 2014Політика
1
Наразі у Житомирі розпочалася акція з демонтажу протестувальниками пам"ятника Леніну.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли колоною від майдану Корольова та почали валити пам"ятник Леніну біля Будинку правосуддя на Соборному майдані
Участь в акції бере близько чотирьохсот чоловік.
На пам"ятник накинули троси і намагаються звалити на землю гранітний монумент Леніну.
Також вчора, 20 лютого, житомирські активісти "Правого сектору" написали на пам"ятнику Леніну у Житомирі балончиком "Кат" і кинули в нього кілька пляшок з запалювальною сумішшю.
Після цього постамент загорівся, активісти колоною повернулися назад до будівлі облдержадміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter