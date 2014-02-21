В центрі Житомира зносять пам'ятник Леніну (онлайн-трансляція)

00:37, 21 лютого 2014
Політика
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Наразі у Житомирі розпочалася акція з демонтажу протестувальниками пам"ятника Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли колоною від майдану Корольова та почали валити пам"ятник Леніну біля Будинку правосуддя на Соборному майдані

Участь в акції бере близько чотирьохсот чоловік.

На пам"ятник накинули троси і намагаються звалити на землю гранітний монумент  Леніну.

Також вчора,  20 лютого, житомирські активісти  "Правого сектору" написали на пам"ятнику Леніну у Житомирі  балончиком "Кат" і кинули в нього кілька пляшок з запалювальною сумішшю.

Після цього постамент загорівся, активісти колоною повернулися назад до будівлі облдержадміністрації.

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