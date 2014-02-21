У Київ їде батальйон морських піхотинців і дві бригади десантників - ЗМІ

Про це стало відомо LB.ua з власних джерел.

Бійці у повній бойовій готовності їдуть поїздом. Розмістити їх планують безпосередньо в столиці, у 101 бригаді охорони Міноборони на Берестейській.

Крім того, у Київ літаками відправили 25 -у окрему Дніпропетровську повітряно-десантну бригаду.

Раніше в.о. міністра оборони Павло Лебедєв підтвердив LB.ua відправку десантних військ з Дніпропетровська до Києва.

Нагадаємо, вранці 20 лютого колона машин 25 бригади ВДВ по дорозі на Київ потрапила в ДТП і повернулася назад. Троє десантників загинуло, 8 - у важкому стані доставлені в реанімацію.

Також до Києва літаками летить 79-а бригада десантників з Миколаєва.

25-у і 79-у бригади розмістять на території військової частини у Василькові під Києвом.

У свою чергу журналіст Артем Шевченко з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ повідомив, що з Севастополя рухається близько десяти бронетранспортерів.

"З Козачої бухти Севастополя, де базується бригада морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації, вирушила колона БТРів, яку супроводжують автомобілі ДАІ з включеними мигалками. Поки нарахували 8 бронетранспортерів. Ще два БТРи вийшли о 0:25 хвилин, ймовірно навздогін. Маршрут руху невідомий, але БТРи направляються на виїзд з Севастополя", - написав журналіст у себе в Facebook.

Нагадаємо, Міністерство оборони зробило офіційну заяву, що армія готова застосувати зброю у разі потреби.