У Житомирі знесли пам'ятник Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, операція з повалення гранітного монументу тривала кілька годин і завершилася успішно.

Під схвальні вигуки протестувальників пам'ятник Леніну біля Будинку правосуддя спільними зусиллями повалили.

Також вчора на житомирському Майдані зібрали кілька сотень підписів під зверненням до голови Житомирської ОДА Сергія Рижука та Житомирського міського голови Володимира Дебоя з кількома вимогами, серед яких була і вимога заборони в регіоні діяльності КПУ.