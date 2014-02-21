Угорщина готується на випадок загострення в Україні

Засідання вів міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтейр, передає Радіо Свобода.

Водночас велике занепокоєння ескалацією насилля в Україні висловили п’ять лідерів лівоцентристських опозиційних партій Угорщини.

Події в Україні і реакція на них в Угорщині привертають увагу й угорських засобів інформації.

Зокрема, в середу ввечері, попри пізню годину та сильну зливу, вони висвітлювали акцію будапештського Євромайдану в історичному центрі столиці. Тоді перед стародавнім собором святого Іштвана, першого короля і засновника Угорщини, відбувся велелюдний мітинг солідарності з повсталим народом України.

Мітингувальники засуджували провокації і криваве насильство спецпризначенців «Беркута» і запалювали свічки в пам’ять загиблих у Києві демонстрантів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.