Угорщина готується на випадок загострення в Україні
У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини в четвер відбулося екстрене засідання оперативного штабу для координації дій служби надзвичайних ситуацій, поліції, імміграційного управління, рятувальної медицини та деяких інших у зв’язку з загостренням політичної ситуації в сусідній Україні.
Засідання вів міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтейр, передає Радіо Свобода.
Водночас велике занепокоєння ескалацією насилля в Україні висловили п’ять лідерів лівоцентристських опозиційних партій Угорщини.
Події в Україні і реакція на них в Угорщині привертають увагу й угорських засобів інформації.
Зокрема, в середу ввечері, попри пізню годину та сильну зливу, вони висвітлювали акцію будапештського Євромайдану в історичному центрі столиці. Тоді перед стародавнім собором святого Іштвана, першого короля і засновника Угорщини, відбувся велелюдний мітинг солідарності з повсталим народом України.
Мітингувальники засуджували провокації і криваве насильство спецпризначенців «Беркута» і запалювали свічки в пам’ять загиблих у Києві демонстрантів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.