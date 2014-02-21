ЗМІ: Янукович втратить частину повноважень протягом двох діб

За даними ЗМІ, нова Угода може частково обмежити повноваження Віктора Януковича.

Проект Угоди з врегулювання кризи передбачає обмеження повноважень президента Януковича шляхом повернення до Конституції 2004 року протягом 48 годин. Про це повідомляють джерела "Української правди". Також, за словами джерел, домовленості передбачають формування протягом 10 днів коаліційного уряду. Читайте такожВосьмигодинні переговори в АП завершилися: дипломати планують ще одну зустріч з Януковичем Янукович, за словами джерел, начебто погодився на проведення дострокових виборів президента в грудні 2014 року. Учасниками переговорів були Янукович, Кличко, Яценюк, Тягнибок, Тігіпко, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі.

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