В АП домовилися про парафування Угоди з урегулювання кризи, її підпишуть сьогодні о 12.00
Янукович, опозиція і міністри ЄС домовилися о 12.00 парафувати Угоду з врегулювання кризи в Україні.
Президент України Віктор Янукович, лідери опозиції, представники Європейського Союзу та Російської Федерації під час переговорів щодо врегулювання політичної кризи в Україні домовилися про парафування Угоди з врегулювання кризи.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
”Сторони дійшли згоди щодо парафування Угоди з врегулювання кризи. Підписання документу очікується о 12.00 в Адміністрації Президента України”, - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, переговори в АП тривали всю ніч і, за словами їх учасників, були дуже складними.
Переговори з представниками української влади та опозиції провели очільники МЗС Франції, Німеччини та Польщі Лоран Фабіус, Франк-Вальтер Штайнмайєр і Радослав Сікорський.
Головною метою зустрічі називалося досягнення домовленості з припинення насильства в країні і врегулювання політичної кризи.