Порозуміння з Януковичем неможливе без згоди Майдану - Туск

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав сьогодні глава польського уряду Дональд Туск.

”Порозуміння ще немає, лише узгоджена суть можливого порозуміння, оскільки повинні узгоджувати таке порозуміння громадяни. Ніхто не повинен мати ілюзій, що без Майдану, фактичних лідерів маніфестацій, буде можливе якесь порозуміння, котре буде виконуватися”, - сказав Туск, якого цитує РАР.

Він зазначив, що європейські міністри виконали важливу роботу, зауваживши, що парафування узгодженого документу може стати базою для порозуміння, котре вирішить конфлікт в Україні.

”Я, однак, був би дуже обережним у прогнозуванні кінця конфлікту. Усі розуміємо, що повинні відчувати люди на Майдані, важко зараз вважати, що в Україні, зокрема в Києві, є ентузіасти досягнення порозуміння з Януковичем”, - сказав польський прем'єр.

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”Ми повинні ще почекати, найважливіші справи матимуть місце під час консультацій з Майданом”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 20 лютого відбуваються переговори міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції з Януковичем з метою розв’язання кризи в Україні.

Зранку прес-служба глави держави заявила, що Президент України, лідери опозиції, представники Європейського Союзу та Російської Федерації під час переговорів щодо врегулювання політичної кризи в Україні домовилися про парафування Угоди з врегулювання кризи. Підписання цієї угоди анонсували на 12.00.