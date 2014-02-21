В Сумах правоохоронці пропонують мітингувальникам створити спільні патрулі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву розповсюдив сьогодні сектор зв’язків з громадськістю управляння Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області.

Зокрема, за інформацією СЗГ, така ідея виникла вчора ввечері під час спілкування мітингувальників з представниками міліції, коли учасники протестного мітингу підійшли до міського відділу міліції, скандуючи «Міліція з народом» та вимогою про спілкування з очільником сумської міліції.

«Правоохоронці зробили все для того, щоб не допустити сутичок у Сумах. Зокрема, вони впустили представників громадськості та преси до подвір’я міськвідділу, аби ті переконалися, що міліція охороняє вхід до адмінбудівлі без зброї. Діалог дозволив уникнути порушень громадського порядку», - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері, 20 лютого, протестувальники закидали міськвідділ міліції «коктейлями Молотова» та димовими шашками у зв’язку з тим, що до них відмовився вийти начальник міськвідділу міліції та заявити, що в обласному центрі міліція з народом. Депутати міськради від опозиції, а також керуючий Сумською єпархією УПЦ КП Мефодій стали перед мітингувальниками та припинили їх активні дії. Група з представників протестуючої сторони, депутати та журналісти вели перемовини із заступником начальника міськвідділу міліції Андрієм Байлом. Зокрема, мітингувальники вимагали від правоохоронців скласти щити та перейти на сторону народу. В свою чергу Байло наголосив, що питання переходу правоохоронців на бік народу не входить до його компетенції, а зв’язку з начальником міськвідділу у нього нібито немає.