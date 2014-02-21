В Сумах правоохоронці пропонують мітингувальникам створити спільні патрулі

13:30, 21 лютого 2014
Політика
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В Сумах правоохоронці пропонують мітингувальникам створити спільні патрулі для охорони вулиць обласного центру від можливих провокацій.

Милиция Сум предлагает сообща патрулировать улицы

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву розповсюдив сьогодні сектор зв’язків з громадськістю управляння Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області.

Зокрема, за інформацією СЗГ, така ідея виникла вчора ввечері під час спілкування мітингувальників з представниками міліції, коли учасники протестного мітингу підійшли до міського відділу міліції, скандуючи «Міліція з народом» та вимогою про спілкування з очільником сумської міліції.

«Правоохоронці зробили все для того, щоб не допустити сутичок у Сумах. Зокрема, вони впустили представників громадськості та преси до подвір’я міськвідділу, аби ті переконалися, що міліція охороняє вхід до адмінбудівлі без зброї. Діалог дозволив уникнути порушень громадського порядку», - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері, 20 лютого, протестувальники закидали міськвідділ міліції «коктейлями Молотова» та димовими шашками у зв’язку з тим, що до них відмовився вийти начальник міськвідділу міліції та заявити, що в обласному центрі міліція з народом. Депутати міськради від опозиції, а також керуючий Сумською єпархією УПЦ КП Мефодій стали перед мітингувальниками та припинили їх активні дії. Група з представників протестуючої сторони, депутати та журналісти вели перемовини із заступником начальника міськвідділу міліції Андрієм Байлом. Зокрема, мітингувальники вимагали від правоохоронців скласти щити та перейти на сторону народу. В свою чергу Байло наголосив, що питання переходу правоохоронців на бік народу не входить до його компетенції, а зв’язку з начальником міськвідділу у нього нібито немає.

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