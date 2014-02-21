Міліціонера, який лякав киян зброєю, хочуть нагородити - ЗМІ

Його повинні нагородити за "успішне проведення виборів у 5-ти округах", повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

За словами джерела, на нараді в ЦВК о 14:30, а потім на засіданні намагатися продавити таке рішення провладною більшістю.

Як відомо, довибори в 5 мажоритарних округах відбулися 15 грудня 2013 .

У чотирьох з них перемогли представники влади. Опозиція заявляла про масштабні фальсифікації. Зарубіжні спостерігачі закликали ЦВК провести розслідування.

Центрвиборчком сказав, що це не входить в їх компетенцію і переадресував скарги в міліцію.