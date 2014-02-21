Міліціонера, який лякав киян зброєю, хочуть нагородити - ЗМІ
13:50, 21 лютого 2014Політика
0
ЦВК в п'ятницю може нагородити в.о. начальника київської міліції Валерія Мазана, який раніше виправдовував силовиків, які застосовували зброю проти активістів.
Валерія Мазана можуть нагородити / фото sud.ua
Його повинні нагородити за "успішне проведення виборів у 5-ти округах", повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.
За словами джерела, на нараді в ЦВК о 14:30, а потім на засіданні намагатися продавити таке рішення провладною більшістю.
Як відомо, довибори в 5 мажоритарних округах відбулися 15 грудня 2013 .
У чотирьох з них перемогли представники влади. Опозиція заявляла про масштабні фальсифікації. Зарубіжні спостерігачі закликали ЦВК провести розслідування.
Центрвиборчком сказав, що це не входить в їх компетенцію і переадресував скарги в міліцію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter