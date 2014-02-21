Міністри ЄС пішли на Майдан

Про це повідомив у своєму Твіттері Радослав Сікорський.

"Разом з Ф.-В.Штайнмаєром вирушили на зустріч з активістами Майдану аби обговорити проект угоди", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні всю ніч тривали переговори з представниками української влади та опозиції, які провели очільники МЗС Франції, Німеччини та Польщі Лоран Фабіус, Франк-Вальтер Штайнмайєр і Радослав Сікорський.

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Про подальшу долю угоди поки що нічого не відомо.