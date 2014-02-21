Туск заявив, що в Україні вперше в історії люди віддавали життя "заради європейської інтеграції"

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Туск заявив сьогодні на прес-конференції.

"Там немає екстремістів, там найкраща частина України, молоді, відважні люди, добре освічені, які знають, чим є Європа та котрі дуже часто говорять, що «хочемо жити так, як живуть поляки»", - сказав він.

Туск зауважив, що це підтверджують численні повідомлення усіх тих, хто мав можливість особисто там побувати.

Читайте такожКількість загиблих у зіткненнях у Києві сягнула 77 осіб - МОЗГлава польського уряду також звернув увагу, що громадяни України стали першими, хто загинув у боротьбі за європейське майбутнє своєї країни.

"Це перший випадок в історії. Це люди, котрі віддали своє життя, в тому числі, заради європейської інтеграції. Раніше в історії об'єднаної Європи не було таких випадків", - наголосив він.

Туск висловив надію, що попри трагізм через численні жертви у майбутньому українцям вдасться насправді змінити свою державу, назвавши найбільшою проблемою олігархізацію.