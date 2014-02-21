В ЄС хочуть зупинити знищення України "будь-якою ціною"

Також він додав, що країна терміново потребує врегулювання кризи і миру.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Аврамопулос заявив під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони 28-ми країн-членів в Афінах, додавши що Збройні сили України мають стояти осторонь конфлікту.

"Ми дуже пильно стежимо за подіями. Декілька міністрів оборони країн ЄС висловились за потребу, аби Збройні сили України не втручались у конфлікт. Це був чіткий посил", - сказав грецький міністр.

"За будь-яку ціну ми маємо зупинити соціальне та економічне знищення України. Ситуація залишається дуже складною. Насильство - неприйнятне і має бути зупинено. Україна потребує демократичного та соціального миру. Через діалог також треба ізолювати екстремістські елементи", - підкреслив Аврамопулос.

Читайте такожБайден попередив Януковича про нові санкціїВін додав, що ЄС та його інституції повинні й далі брати активну участь у допомозі Україні в пошуках врегулювання кризи. "Ми підтверджуємо, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС лежить на столі", - додав грецький міністр, країна якого також є членом НАТО.

Він, однак, уникнув відповіді на запитання журналістів, чи повинен ЄС надіслали військову місію до України з миротворчими функціями в разі подальшої ескалації ситуації. "Це має вирішуватись у Брюсселі. Зараз в Києві працюють троє міністрів закордонних справ, є також Висновки Ради ЄС (про санкції)", - сказав глава грецького оборонного відомства.