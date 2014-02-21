"Правий сектор" не повірив заяві Януковича про дострокові вибори

Про це йдеться у коментарі “Правого сектору”, розміщеному на сторінці лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша у Facebook.

«Ознайомившись із заявою В. Януковича, ми мусимо констатувати той очевидний факт, що злочинний режим ще досі у достатній мірі не усвідомив ні величини власних злодіянь, ні сили народного гніву», - говориться в заяві.

Читайте такожПравий сектор відмовляється дотримуватися перемиряТакож зазначається, що ця заява Януковича не містить у собі чітких зобов'язань щодо «відставки псевдо-президента, щодо розпуску Верховної Ради, котра своєю бездіяльністю призвела до ескалації конфлікту, щодо покарання керівників силових відомств та виконавців злочинних наказів, внаслідок яких було вбито близько сотні українських громадян (зокрема, термінового арешту В. Захарченка, командирів “Беркуту” та убивць-снайперів, а також відсторонення від обов'язків О.Якименка, В.Пшонки та П.Лебєдєва з подальшим розслідуванням їхньої діяльності), щодо заборони діяльності Партії регіонів та КПУ, щодо гарантій безпеки усіх учасників революційних дій».

«Відтак, ми схильні бачити у заяві Януковича чергове окозамилювання. Національна революція триває», - заявляють у «Правому секторі».

Як зазначається далі, революція закінчиться «повним усуненням режиму внутрішньої окупації і здобуттям української національної держави з системою всеохопного національного народовладдя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 21 лютого, Янукович оголосив, що ініціює дострокові президентські вибори та повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки.

"Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські вибори. Я ініціюю також повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки", - йдеться в заяві Президента.

Янукович закликав також почати процедуру формування в країні уряду національної довіри.