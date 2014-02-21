У столичних магазинах ажіотаж спадає, але в аптеках немає бинтів

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема у спальних районах столиці – Дарницькому, Деснянському та Оболонському, переважна більшість людей, не робить масових закупок продуктів та хліба. Таких черг, які були помічені вчора, коли до кас стояло десятки людей, не видно. Хліб у магазинах є у наявності. Також є в наявності крупи і олія.

В той же час у столичних аптеках, сьогодні складно знайти, зокрема стерильні бинти, вату та медичні пов’язки для фіксації. В аптеках пояснюють це тим, що вчора був великий попит на них, а сьогодні до аптек їх ще не завезли.