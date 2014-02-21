Генсек Ради Європи вітає Угоду про врегулювання кризи в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Ягланда, розміщеній на сайті Ради Європи, штаб-квартира якої розташована у Страсбурзі.

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”Рада Європи вітає Угоду, досягнуту сьогодні в результаті спільних зусиль української влади та опозиції за допомоги країн-членів Європейського Союзу та Російської Федерації. Ми готові без затримки допомогти виконанню положень, які підтверджені в Угоді, зокрема наданням правової та конституційної експертизи конституційній реформі через Венеціанську комісію Ради Європи та міжнародну дорадчу Раду, яка буде розслідувати недавні акти насильства”, - йдеться в заяві.

Ягланд додав, що очікує на початок роботи міжнародної дорадчої Ради у Києві вже наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН. Сьогодні, 21 лютого, Президент України Віктор Янукович та лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок підписали Угоду про врегулювання кризи в Україні.

Згідно з угодою, сторони домовилися про те, що протягом 48 годин після підписання цієї Угоди буде прийнято спеціальний закон, який відновить дію Конституції України 2004 року.

Також підписанти заявили про намір створити коаліцію та сформувати уряд національної єдності протягом 10 днів після цього.

Конституційна реформа, що врівноважуватиме повноваження Президента, уряду та парламенту, буде розпочата негайно та завершена у вересні 2014 року.

Президентські вибори, як йдеться в угоді, будуть проведені одразу після прийняття нової Конституції України, але не пізніше грудня 2014 року.

Крім того, розслідування нещодавніх актів насильства буде проведено під спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європи, наголошується в угоді.

Також передбачається, що Верховна Рада прийме третій закон про звільнення від відповідальності, який поширюватиметься на ті ж правопорушення, що й закон від 17 лютого 2014 року.