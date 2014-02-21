Парубій: Київський гарнізон ВВ перейшов на сторону народу

Комендант Майдану, нардеп Андрій Парубій заявив, що Київський гарнізон ВВ перейшов на сторону народу.

"Щойно мав розмову з генерал-лейтенантом Конопляником. Київський гарнізон внутрішніх військ оголосив готовність повністю виконувати рішення Майдану", - написав Парубій на своїй сторінці у Facebook.

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