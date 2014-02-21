Житомиряни розібрали Леніна на сувеніри

Як передає кореспондент УНІАН, Соборний майдан у Житомирі, де сьогодні уночі повалили пам’ятник Леніну, став місцем своєрідного «паломництва» жителів міста.

Читайте такожНа Вінниччині зруйнували ще двох Ленінів

Житомиряни і зараз масово йдуть на Соборний майдан, фотографуються біля порожнього тепер вже постаменту вождю світового пролетаріату та розбирають рештки пам’ятника на сувеніри.

На місці пам’ятника вже встановили Державний прапор України.

Побувала біля постаменту і делегація прихильник КПУ, які висловлювали обурення.

Активіст Житомирського Майдану Олександр Сухачов у відповідь на обурення комуністів запропонував встановити замість пам’ятника Леніну на Соборному майдані у Житомирі пам’ятник Героям Майдану – людям, які загинули під час масових акцій у Києві та регіонах.

Читайте такожУ Вінниці мітингувальники захопили офіс КПУ і спалили партійну символіку

«Разом із ідолом на Житомирщині повалено кримінально-олігархічний режим Януковича», - повідомив УНІАН адвокат, голова Житомирської обласної організації ВО ”Свобода” Сидір Кізін.

Він нагадав, що таким чином житомиряни сьогодні уночі власноруч виконали три чинних президентських укази про демонтаж пам`ятників особам, причетним до голодоморів та політичних репресій.

«Усі подібні пам`ятники цим особам ще у 2008 році виключені з державного реєстру та втратили статус пам`яток”, - сказав правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, У Житомирі активісти ”Правого сектору” принесли на барикади під приміщення Житомирської ОДА, захопленого протестувальниками, голову від знесеного ними пам`ятника Леніну. Цю частину пам’ятника вони поклали біля сходів облдержадміністрації.

Сьогодні уночі у Житомирі в центрі міста на Соборному майдані кілька сотень активістів демонтували пам`ятник Леніну. Операція з повалення гранітного монументу тривала кілька годин. Під схвальні вигуки протестувальників пам`ятник Леніну біля Будинку правосуддя спільними зусиллями повалили. Для цього на пам`ятник накинули троси.

Також вчора, 20 лютого, житомирські активісти ”Правого сектору” написали на пам`ятнику Леніну у Житомирі балончиком ”Кат” і кинули в нього кілька пляшок з запалювальною сумішшю, постамент горів.

19 лютого на житомирському Майдані зібрали кілька сотень підписів під зверненням до голови Житомирської ОДА Сергія Рижука та Житомирського міського голови Володимира Дебоя з кількома вимогами, серед яких була також вимога заборони в регіоні діяльності КПУ.