У Сумах одну з вулиць хочуть перейменувати на честь загиблих на Майдані



Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 21 лютого на площі Незалежності мітингувальникам заявив голова обласної організації ВО «Батьківщина» Олександр Лисенко.

«Є пропозиція внести на розгляд міськради питання про перейменування однієї з сумських вулиць на честь людей, загиблих під час масових акцій протестів у Києві», - зазначив Лисенко.

За його словами, на даний момент створено ініціативну групу, яка повинна визначити яку з вулиць перейменувати і як саме вона має називатися . Проект планують внести на розгляд під час позачергової сесії міської ради в суботу , 22 лютого. У свою чергу опозиційний депутат облради Микола Клочко закликав усіх автолюбителів приєднатися до Автомайдану. Збір активістів призначили на 10.00 в суботу , 22 лютого.