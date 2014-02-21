США засуджують застосування насильства в Україні обома сторонами
23:35, 21 лютого 2014Політика
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Вашингтон засуджує застосування насильства обома сторонами протистояння в Україні.
Про це заявила журналістам представник держдепартаменту Марі Харф, повідомляє РІА Новости.
«Ми засуджуємо насильство з обох сторін - як з боку урядових сил , так і з боку протестуючих. В останні дні було багато смертей , і ми з`ясовуємо , хто відповідальний за це», - сказала Харф.
При цьому на даний момент, за її словами , візові санкції торкнулися лише представників української влади.
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