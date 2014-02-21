США засуджують застосування насильства в Україні обома сторонами



Про це заявила журналістам представник держдепартаменту Марі Харф, повідомляє РІА Новости.

«Ми засуджуємо насильство з обох сторін - як з боку урядових сил , так і з боку протестуючих. В останні дні було багато смертей , і ми з`ясовуємо , хто відповідальний за це», - сказала Харф.

При цьому на даний момент, за її словами , візові санкції торкнулися лише представників української влади.