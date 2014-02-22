У Харкові з`їзд депутатів пікетують кілька тисяч активістів Євромайдану
У Харкові з`їзд депутатів південно-східних регіонів, Севастополя та АР Криму, який проходить у Палаці спорту, пікетують кілька тисяч активістів Євромайдану.
Як передає кореспондент УНІАН, активісти пройшли пішою ходою від готелю “Турист” по проспекту Маршала Жукова до Палацу спорту.
Люди тримають національні прапори, символіку ВО “Батьківщина” та партії “УДАР”, транспаранти з написами “Схід і Захід разом!”, “Україна єдина!” тощо.
Активісти скандують: “Схід і Захід разом!”, “Банду геть!”, “Зеку - нари”, “Харків, вставай!”, “Міліція з народом, а мусора з уродом”.
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У ці хвилини колона активістів продовжує підходити, люди зібралися ліворуч від Палацу спорту.
У той же час з іншого боку Палацу спорту перебувають прихильники діючої влади. Люди дивляться трансляцію з`їзду, який зараз проходить у палаці.
Обидва мітинги розділяє кордон міліції.