Опубліковано відео, як Янукович вивозить речі з Межигір'я вантажівками та вертольотами
07:45, 23 лютого 2014Політика
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В мережі Інтернет з'явилося відео з камер спостереження з резиденції Віктора Януковича у Межигір'ї.
Одне з будівель на території резиденції Януковича
На відео видно, як від входу до резиденції від'їжджають вантажівки та відлітають вертольоти.
Як повідомляв УНІАН, на території резиденції Президента Віктора Януковича «Межигір'я» порожньо, туди пропускають журналістів.
Відео 5 канал
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