Опубліковано відео, як Янукович вивозить речі з Межигір'я вантажівками та вертольотами

07:45, 23 лютого 2014
Політика
7 0

В мережі Інтернет з'явилося відео з камер спостереження з резиденції Віктора Януковича у Межигір'ї.

Одно из зданий на территории резиденции Януковича

На відео видно, як від входу до резиденції від'їжджають вантажівки та відлітають вертольоти.

Як повідомляв УНІАН, на території резиденції Президента Віктора Януковича «Межигір'я» порожньо, туди пропускають журналістів.

Відео 5 канал
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter