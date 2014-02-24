На Майдані замість плакату з Тимошенко повісять фотографії загиблих активістів

На Майдані збираються зняти банер із зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко і встановити на його місці банер з фотографіями загиблих активістів Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцену Майдану заявив один з активістів.

Він зачитав записку з таким проханням, і на це прохання схвально відгукнулися люди перед сценою.

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Активіст сказав, що новий банер з фото загиблих майданівців вже друкується.

На Майдан Незалежності, на вулиці Інститутська та Грушевського люди продовжують приносити квіти і вшановувати пам'ять загиблих активістів Майдану. Люди несуть квіти просто на барикади, там горять поминальні свічки, люди моляться і сумують за загиблими.

Активісти не планують розбирати барикади на Майдані та прилеглих вулицях, навпаки, за останні дні барикади ще більше укріпили, зокрема перед барикадами стоять протитанкові їжаки (зварені з металевої арматури хрест-навхрест конструкції, які перешкоджають проїзду тяжкої військової техніки).