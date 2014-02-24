Китай: Ми поважаємо вибір українського народу

Про це сказала в понеділок на регулярному брифінгу офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, передає РИА Новости.

"Ми поважаємо вибір українського народу, зроблений на основі особливостей ситуації в країні. Ми розглядаємо Україну як важливого стратегічного партнера і готові підтримувати розвиток всебічної співпраці на основі принципів рівності та взаємної вигоди", - сказала Хуа Чуньїн.

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