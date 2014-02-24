Формат міжнародної допомоги Україні не визначено - Держдеп США

”Ми працюємо з партнерами по всьому світу, ведемо дискусії... Поки що нічого оголосити ми не можемо”, - сказала Псакі, повідомляє РІА «Новости».

За її словами, крім кредитної програми МВФ, приєднатися до якої США давно закликають Україну, може мати місце і інша допомога.

”Це може доповнювати програму МВФ, але потрібно буде, щоб існував перехідний уряд”, - уточнила представник держдепартаменту.

За її словами, перший заступник держсекретаря Вільям Бернс взяв із собою в Україну, яку він відвідає 25-26 лютого, представників Мінфіну США, щоб вони допомогли у переговорах.