У Харкові сталася сутичка між прихильниками і противниками Євромайдану

За інформацією активістів Євромайдану, декільком протестувальникам знадобилося спуститися в метро. Їх проводжали представники самооборони Майдану.

Близько 19.00 у підземному переході метро станції "Університет", що розташований біля Палацу піонерів, як розповідають "євромайданівці", на них напали люди в спортивному одязі з палицями, на одязі яких були георгіївські стрічки. В результаті постраждали двоє.

В одного постраждалого - його звуть Олександр Лиманський - забої.

У потерпілого на ім'я Віктор розбита голова. Лікарі "швидкої", яку викликали на місце події, рекомендували потерпілому відправитися в лікарню.

Водночас, протестувальники з боку противників Євромайдану розповіли, що під час бійки постраждав активіст з георгіївською стрічкою. У нього, за словами противників Євромайдану, також розбита голова.

Як розповіли в прес-службі обласного управління МВС, в результаті сутички у переході метро до медиків звернулася лише одна людина - чоловік 56-ти років.

Зараз він у лікарні, але після надання допомоги буде відпущений додому. Там же в лікарні з ним поговорить співробітник міліції.

Більше ні в міліцію, ні до медиків після сутички ніхто не звернувся.

Пізніше в прес-службі міліції повідомили , що постраждалий, який був доставлений в лікарню, відмовився писати заяву в міліцію.

За матеріалами Українська правда, МедіаПорт