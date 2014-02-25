У Держдумі готові розглянути можливу пропозицію про приєднання Криму до РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Сімферополі заявив голова Комітету Державної думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язках із співвітчизниками Леонід Слуцький.

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«Щодо у цілому нашого погляду на ситуацію в Україні - ми бажаємо зберегти цілісність України. Ми сподіваємося, що сьогодні це є реальним. Ми виходимо з того, що країну вдасться зберегти», - заявив голова комітету.

При цьому він відзначив, що, якщо тенденції, які сьогодні є у Києві, продовжуватимуться і посилюватимуться, і Кримський парламент або жителі півострова на референдумі заявлять про бажання приєднатися до РФ, у Росії вивчать таке рішення.

«Ми цю ситуацію вивчаємо і далі вивчатимемо її, напевно, досить швидко. Напевно, ми зуміємо разом знайти здоровий глузд і практичні кроки з його реалізації», - заявив Слуцький.